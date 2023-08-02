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Фоменко Мария Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Фоменко Семен Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фоменко Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Фоменко Илья Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фоменко Даниил Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фоменко Михаил Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Фоменко Никита Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фоменко Петр Онуфриевич

Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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