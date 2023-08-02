Фоменко Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фоменко Даниил Онуфриевич
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фоменко Михаил Онуфриевич
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Фоменко Никита Онуфриевич
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Фоменко Онуфрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно