Пальгина Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.10.1897
Дата смерти17.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1919
Дочь: Тарасеева Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
21.07.1922
Дочь: Ерошкина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
29.05.1925
Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
26.05.1930
Дочь: Шапурко Матрёна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Пальгина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
06.02.1937
Дочь: Филозова Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович
Смерть
17.06.1977