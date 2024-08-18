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Пальгина Прасковья Михайловна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.10.1897

Дата смерти

17.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1897

Отец: Мартынов Михаил Сергеевич

Мать: Мартынова Евдокия Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгин Тимофей Егорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.10.1919

Дочь: Тарасеева Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.07.1922

Дочь: Ерошкина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.05.1925

Сын: Пальгин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.05.1930

Дочь: Шапурко Матрёна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Пальгина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.02.1937

Дочь: Филозова Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пальгин Тимофей Егорович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.06.1977
Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

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