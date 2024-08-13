Пастухов Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Пастухова) Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пастухов Моисей Стефанович
Мать ребёнка: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна