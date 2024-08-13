Пастухов Стефан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Стефан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Пастухова) Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пастухов Моисей Стефанович

Мать ребёнка: Пастухова (Коблякова) Параскева Трофимовна

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