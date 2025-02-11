Маризина (Лукьянова) Агафья Яковлевна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Маризина (Лукьянова) Агафья Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Яков ИвановДо 1840 г.р.
Супруги
Моризев (Маризин) Павел ЕвдокимовичОколо 1858 г.р.
Дети
(Моризева (Маризина)) Матрена Павловна19.03.1879 г.р.
Моризев (Маризин) Владимир Павлович13.07.1880 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Яков Иванов

Мать: не указана

Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

с. Андреевка

Бракосочетание
15.02.1878

Муж: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: (Моризева (Маризина)) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1880

Сын: Моризев (Маризин) Владимир Павлович

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.12.1882

Сын: Моризев (Маризин) Стефан (Степан) Павлович

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: (Моризев (Маризин)) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Моризев (Маризин) Андрей Павлович

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.03.1889

Сын: Моризев (Маризин) Алексей Павлович

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: (Моризева (Маризина)) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: (Моризева (Маризина)) Вера Павловна

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: (Моризева (Маризина)) Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Рождение ребёнка
30.12.1896

Дочь: (Моризева (Маризина)) Анисья Павловна

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.06.1899

Сын: Моризев (Маризин) Иоанн (Иван) Павлович

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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