Маризина (Лукьянова) Агафья Яковлевна
женский, родилась 1858, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЯков ИвановДо 1840 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Яков Иванов
Мать: не указана
Дочь: (Моризева (Маризина)) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Сын: Моризев (Маризин) Владимир Павлович
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Дочь: (Моризев (Маризин)) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Сын: Моризев (Маризин) Андрей Павлович
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Сын: Моризев (Маризин) Алексей Павлович
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Дочь: (Моризева (Маризина)) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Дочь: (Моризева (Маризина)) Вера Павловна
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Дочь: (Моризева (Маризина)) Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Дочь: (Моризева (Маризина)) Анисья Павловна
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
Сын: Моризев (Маризин) Иоанн (Иван) Павлович
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Павел Евдокимович
с. Андреевка