Маризина (Лукьянова) Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду ?.02.1857 и ?.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.02.1857 и ?.02.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Андреевка
Бракосочетание
15.02.1878
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: Матрена Павловна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
13.07.1880
Сын: Моризев (маризин) Владимир Павлович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
11.12.1882
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
29.09.1886
Сын: Моризев (маризин) Андрей Павлович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
06.03.1889
Сын: Моризев (маризин) Алексей Павлович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
30.12.1896
Дочь: Анисья Павловна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
15.06.1899
Сын: Моризев (маризин) Иоанн (Иван) Павлович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович
Смерть
Неизвестно