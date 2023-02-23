Маризина (Лукьянова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маризина (Лукьянова) Агафья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между ?.02.1857 и ?.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.02.1857 и ?.02.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Андреевка
Бракосочетание
15.02.1878

Муж: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1880

Сын: Моризев (маризин) Владимир Павлович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1882

Сын: Моризев (маризин) Стефан (Степан) Павлович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Моризев (маризин) Андрей Павлович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1889

Сын: Моризев (маризин) Алексей Павлович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1896

Дочь: Анисья Павловна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1899

Сын: Моризев (маризин) Иоанн (Иван) Павлович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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