Моризев (Маризин) Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения13.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1880
Бракосочетание
24.?.1899
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Моризев (маризин) Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Варвара Федорова
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Моризев (маризин) Василий Владимирович
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Варвара Федорова
Рождение ребёнка
25.01.1906
Сын: Моризев (маризин) Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Варвара Федорова
Смерть
Неизвестно