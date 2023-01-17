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Моризев (Маризин) Владимир Павлович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1880

Отец: Моризев (маризин) Павел Евдокимович

Мать: Маризина Агафья Яковлевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1899

Жена: Моризева (маризина) Варвара Федорова

Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Моризев (маризин) Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Варвара Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Моризев (маризин) Василий Владимирович

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Варвара Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1906

Сын: Моризев (маризин) Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Варвара Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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