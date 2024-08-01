Печенкина (Баева) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печенкина (Баева) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Баев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печенкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюкова (Печенкина) Неизвестно Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева (Печенкина) Неизвестно Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Печенкин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Печенкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Печенкин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1994

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