Печенкина (Баева) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Баев Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюкова (Печенкина) Неизвестно Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева (Печенкина) Неизвестно Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Печенкин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Печенкин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Печенкин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1994