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Богунов Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1909

Дата смерти

01.?.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909

Отец: Богунов Яков Семенов

Мать: Богунова Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Богунова Таисия Антоновна

Военная служба
27.08.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
п/п 4777
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богунова Таисия Антоновна

Смерть
01.?.1942
Сталинградская обл., ст. Бикетовка
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