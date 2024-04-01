Богунов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1909
Дата смерти01.?.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909
Отец: Богунов Яков Семенов
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Богунова Таисия Антоновна
Военная служба
27.08.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
п/п 4777
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.?.1942
Сталинградская обл., ст. Бикетовка