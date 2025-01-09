Караулов Павел Игнатович Около 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Караулов Павел Игнатович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1853, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Караулов Игнатий Петрович17.12.1833 ст. г.р.
Мать
Караулова Анастасия БорисовнаОколо 1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Караулов Игнатий Петрович

Мать: Караулова Анастасия Борисовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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