Резникова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Резников Степан Васильевич

Отец ребёнка: Резников Василий Федорович

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Резников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Резников Василий Федорович

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Резников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Резников Василий Федорович

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резников Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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