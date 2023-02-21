Резникова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Резников Степан Васильевич
Отец ребёнка: Резников Василий Федорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Резников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Резников Василий Федорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Резников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Резников Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно