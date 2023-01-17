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Резников Василий Федорович

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Место рождения

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Резников Фёдор Степанович

Мать: Резникова Анна Андреевна

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Резников Степан Васильевич

Мать ребёнка: Резникова Евдокия Михайловна

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Резников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Резникова Евдокия Михайловна

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Резников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Резникова Евдокия Михайловна

Данцевка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резникова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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