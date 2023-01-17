Резников Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1831
Сын: Резников Степан Васильевич
Мать ребёнка: Резникова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Резников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Резникова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Резников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Резникова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно