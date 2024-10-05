Медведева (Сударева) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Сударева) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сударев Константин Дементьевич

Мать: Сударева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Медведев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Медведев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Анатолий

Смерть
Неизвестно

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