Медведева (Сударева) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Медведев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Медведев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Анатолий
Смерть
Неизвестно