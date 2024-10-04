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Сударев Константин Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сударев Дементий Андреевич

Мать: Сударева Ксения Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударева Галина Константиновна

Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (Сударева) Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударев Валентин Константинович

Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1939

Сын: Сударев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна

Сивцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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