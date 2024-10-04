Сударев Константин Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударева Галина Константиновна
Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (Сударева) Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударев Валентин Константинович
Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.09.1939
Сын: Сударев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Сударева Евдокия Григорьевна
Сивцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно