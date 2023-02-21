Шехалёва Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шехалёв Василий Александрович
Отец ребёнка: Шехалёв Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шехалёв Иван Александрович
Отец ребёнка: Шехалёв Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шехалёв Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Шехалёв Александр Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно