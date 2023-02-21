Шехалёва Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехалёва Елена Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шехалёв Василий Александрович

Отец ребёнка: Шехалёв Александр Ермолаевич

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шехалёв Иван Александрович

Отец ребёнка: Шехалёв Александр Ермолаевич

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шехалёв Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Шехалёв Александр Ермолаевич

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехалёв Александр Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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