Соляная Екатерина Михеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
20.01.1877
Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович
Восприемники:Носалев Андрей Андреевич,Довженкова Анастасия Ефимова(Долгалева в девич)
Рождение ребёнка
09.01.1878
Дочь: Олейникова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович
воспр:Носалев Андрей Андреевич,Довженкова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
30.11.1882
Дочь: Соляная Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович
близнец Андрей
Рождение ребёнка
30.11.1882
Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович
близнец Марфа
Рождение ребёнка
05.08.1884
Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1890 ст.
Дочь: Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович
Восприемники:Соляной Евстигней Семионов,Пархоменко Ульяния Григориева
Смерть
Неизвестно