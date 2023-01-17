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Соляная Екатерина Михеевна

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1874

Муж: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Сын: Соляной Василий Козьмич

Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Носалев Андрей Андреевич,Довженкова Анастасия Ефимова(Долгалева в девич)
Рождение ребёнка
09.01.1878

Дочь: Олейникова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр:Носалев Андрей Андреевич,Довженкова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
30.11.1882

Дочь: Соляная Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
близнец Андрей
Рождение ребёнка
30.11.1882

Сын: Соляной Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
близнец Марфа
Рождение ребёнка
05.08.1884

Сын: Соляной Емельян Козьмич

Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1890 ст.

Дочь: Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Соляной Козьма Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Евстигней Семионов,Пархоменко Ульяния Григориева
Смерть
Неизвестно
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