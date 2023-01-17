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Соляной Козьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1874

Жена: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Сын: Соляной Василий Козьмич

Мать ребёнка: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Носалев Андрей Андреевич,Довженкова Анастасия Ефимова(Долгалева в девич)
Рождение ребёнка
09.01.1878

Дочь: Олейникова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр:Носалев Андрей Андреевич,Довженкова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
30.11.1882

Дочь: Соляная Марфа Кузьминична

Мать ребёнка: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
близнец Андрей
Рождение ребёнка
30.11.1882

Сын: Соляной Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
близнец Марфа
Рождение ребёнка
05.08.1884

Сын: Соляной Емельян Козьмич

Мать ребёнка: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1890 ст.

Дочь: Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Соляная Екатерина Михеевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Евстигней Семионов,Пархоменко Ульяния Григориева
Смерть
Неизвестно
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