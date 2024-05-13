Гайнуллин Задә Ибниабинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1928
Дата смерти28.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1950
Сын: Гайнуллин Шамиль Задә Улы
Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна
Рождение ребёнка
18.11.1953
Рождение ребёнка
21.04.1958
Рождение ребёнка
28.04.1960
Рождение ребёнка
15.05.1968
Рождение ребёнка
11.09.1973
Смерть
28.06.1981