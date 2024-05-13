Гайнуллин Задә Ибниабинович 24.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гайнуллин Задә Ибниабинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1928

Дата смерти

28.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1950

Сын: Гайнуллин Шамиль Задә Улы

Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Рождение ребёнка
18.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Рождение ребёнка
21.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Рождение ребёнка
28.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Рождение ребёнка
15.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Рождение ребёнка
11.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Смерть
28.06.1981

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