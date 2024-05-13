Гаязова (Гайнуллина) Гөлфирә Задә Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности