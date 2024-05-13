Гаязова (Гайнуллина) Гөлфирә Задә Кызы 28.04.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаязова (Гайнуллина) Гөлфирә Задә Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1960

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1960

Отец: Гайнуллин Задә Ибниабинович

Мать: Мифтахова (Мифтахова) Гөлчирә Мифтахутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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