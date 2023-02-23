Дорогова (Данилова) Мария Степановна

Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Дорогов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Домникия Степановна

Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Дорогов Моисей Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1905

Сын: Дорогов Трофим Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич

Смерть
Неизвестно
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