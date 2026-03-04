Дорогова (Данилова) Мария Степановна Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова (Данилова) Мария Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1863

умерла Неизвестно

Дети
Дорогова Елизавета Степановна03.09.1883 ст. г.р.
Дорогов Дмитрий СтепановичОколо 23.10.1885 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1883 ст.

Дочь: Дорогова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 23.10.1885 ст.

Сын: Дорогов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Дорогов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: (Дорогова) Домникия Степановна

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Дорогов Моисей Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1905

Сын: Дорогов Трофим Степанович

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: (Дорогова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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