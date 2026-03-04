Дорогова (Данилова) Мария Степановна
женский, родилась Около 1863
умерла Неизвестно
Дети
Дорогова Елизавета Степановна03.09.1883 ст. г.р.
Дорогов Дмитрий СтепановичОколо 23.10.1885 ст. г.р.Показать еще 5
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1883 ст.
Дочь: Дорогова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 23.10.1885 ст.
Сын: Дорогов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Дорогов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: (Дорогова) Домникия Степановна
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Дорогов Моисей Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1905
Сын: Дорогов Трофим Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: (Дорогова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Дорогов ? Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно