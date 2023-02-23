Дорогова (Данилова) Мария Степановна

Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Дорогов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Домникия Степановна
Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Дорогов Моисей Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1905
Сын: Дорогов Трофим Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Степанович
Отец ребёнка: Дорогов ? Васильевич
Смерть
Неизвестно