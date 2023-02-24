Дорогов ? Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов ? Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорогов Василий Ефремович

Мать: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Дорогов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Домникия Степановна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Дорогов Моисей Степанович

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
24.07.1905

Сын: Дорогов Трофим Степанович

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
21.08.1907

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Степанович

Мать ребёнка: Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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