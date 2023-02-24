Дорогов ? Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорогов Василий Ефремович
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Дорогов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Домникия Степановна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Дорогов Моисей Степанович
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
24.07.1905
Сын: Дорогов Трофим Степанович
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
21.08.1907
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Степанович
Мать ребёнка: Мария Степановна
Смерть
Неизвестно