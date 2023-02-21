Замятина (Огородникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Огородникова) Анна Михайловна

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Место рождения

д. Дьячка Пасеговского

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Огородников Михаил Алексеевич

Мать: не указана

д. Дьячка Пасеговского
Пасеговский приход
Бракосочетание
16.09.1885

Муж: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Рождение ребёнка
25.10.1887

Сын: Замятин Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Анисия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Замятин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Замятин Филип Семёнович

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
31.07.1895

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Замятина Агафона Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Замятина Евфрасинья Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.10.1903

Дочь: Афанасия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
27.09.1916
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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