Замятина (Огородникова) Анна Михайловна
Место рожденияд. Дьячка Пасеговского
Дата рождения1855
Дата смерти27.09.1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Огородников Михаил Алексеевич
Мать: не указана
д. Дьячка Пасеговского
Пасеговский приход
Бракосочетание
16.09.1885
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Рождение ребёнка
25.10.1887
Сын: Замятин Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Анисия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Замятин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.10.1893
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
31.07.1895
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Замятина Агафона Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Замятина Евфрасинья Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.10.1903
Дочь: Афанасия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
27.09.1916
д. Озерные (Над оз.Афонинским)