Огородников Михаил Алексеевич
Место рожденияд. Дьячка Пасеговского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дьячка Пасеговского
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Замятина Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
д. Дьячка Пасеговского
Пасеговский приход
Место жительства
Неизвестно
д. Дьячка Пасеговского
Смерть
Неизвестно