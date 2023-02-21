Орлова (--) Феодора Еремовна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (--) Феодора Еремовна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1886 ст.

Дочь: Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Орлов Евгений Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Никанор Капитонович и Наталья Евтроповна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Евгений Иванович

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