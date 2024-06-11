Скубак Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Скубак Петр Сидорович
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: (Скубак) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Скубак Петр Сидорович
Рождение ребёнка
08.11.1889
Сын: Скубак Александр Петрович
Отец ребёнка: Скубак Петр Сидорович
Смерть
Неизвестно