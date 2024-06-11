Скубак Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скубак Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скубак Петр Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Скубак Федор Петрович

Отец ребёнка: Скубак Петр Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.12.1877

Дочь: (Скубак) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Скубак Петр Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Скубак Александр Петрович

Отец ребёнка: Скубак Петр Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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