Скубак Петр Сидорович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Скубак Сидор Михайлович
Мать: Скубак Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Скубак Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: (Скубак) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Скубак Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.11.1889
Сын: Скубак Александр Петрович
Мать ребёнка: Скубак Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно