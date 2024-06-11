Скубак Петр Сидорович 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скубак Петр Сидорович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Скубак Сидор Михайлович

Мать: Скубак Евгения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скубак Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Скубак Федор Петрович

Мать ребёнка: Скубак Пелагея Дмитриевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.12.1877

Дочь: (Скубак) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Скубак Пелагея Дмитриевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Скубак Александр Петрович

Мать ребёнка: Скубак Пелагея Дмитриевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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