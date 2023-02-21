Кротова Фёкла Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кротов Евгений
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1944
Дочь: Афанасьева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1984