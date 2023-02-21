Кротова Фёкла Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова Фёкла Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротов Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1944

Дочь: Афанасьева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Николай Семёнович

Смерть
29.02.1984
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