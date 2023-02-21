Кротова (Орловская) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова (Орловская) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловский Людовик-Иван

Мать: не указана

Дворянский титул
1842
Отец прабабушки казенный ревизор Бельского уезда Люблинской губернии, в 1842 г. признан в потомственном дворянском достоинстве Царства Польского
Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Афанасьева Фёкла Евгеньевна

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кротов Филипп Евгеньевич

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Антипова-Нарышкина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Рождение ребёнка
11.05.1914

Дочь: Трунина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Рождение ребёнка
16.01.1916

Дочь: Кондратюк Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Кротов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Евгений

Смерть
07.12.1953
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
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