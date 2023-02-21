Кротова (Орловская) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орловский Людовик-Иван
Мать: не указана
Дворянский титул
1842
Отец прабабушки казенный ревизор Бельского уезда Люблинской губернии, в 1842 г. признан в потомственном дворянском достоинстве Царства Польского
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Афанасьева Фёкла Евгеньевна
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Антипова-Нарышкина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Рождение ребёнка
11.05.1914
Дочь: Трунина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Рождение ребёнка
16.01.1916
Дочь: Кондратюк Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кротов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кротов Евгений
Смерть
07.12.1953
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область