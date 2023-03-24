Антипова-Нарышкина (Кротова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипова-Нарышкина (Кротова) Татьяна Евгеньевна

Антипова-Нарышкина (Кротова) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

22.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: Кротов Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1933

Дочь: Михайлова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Антипов Николай Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарышкин Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Нарышкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Николай Данилович

Смерть
22.12.1982
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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