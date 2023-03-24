Антипова-Нарышкина (Кротова) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1912
Дата смерти22.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: Кротов Евгений
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1933
Дочь: Михайлова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Антипов Николай Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарышкин Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Нарышкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нарышкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1982
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва