Нарышкин Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкин Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарышкин Сергей

Мать: Антипова-Нарышкина Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.04.1973

Сын: Нарышкин Роман Геннадьевич

Мать ребёнка: Нарышкина Галина Ивановна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарышкина Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Нарышкина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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