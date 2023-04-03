Нарышкин Геннадий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарышкин Сергей
Рождение ребёнка
29.04.1973
Сын: Нарышкин Роман Геннадьевич
Мать ребёнка: Нарышкина Галина Ивановна
Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарышкина Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Нарышкина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно