Нарышкина Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1973

Сын: Нарышкин Роман Геннадьевич

Отец ребёнка: Нарышкин Геннадий Сергеевич

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарышкина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Нарышкин Геннадий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Геннадий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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