Афанасьев Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти07.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1944
Дочь: Афанасьева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кротова Фёкла Евгеньевна
Смерть
07.01.1978