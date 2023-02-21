Афанасьев Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

07.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1944

Дочь: Афанасьева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кротова Фёкла Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Фёкла Евгеньевна

Смерть
07.01.1978
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