Афросинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Максимов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Максимов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Максимов Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Максимов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Максимова Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Максимов Алексей Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Алексей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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