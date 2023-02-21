Афросинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Максимов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Максимов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Максимова Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Максимов Алексей Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно