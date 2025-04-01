Симанов Андриан Кинтилианович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Симанов Андриан Кинтилианович

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Неизвестно, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Симанов Кинтилиан АбрамовичОколо 1790 г.р.
Супруги
Симанова Матрона АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Симанов Георгий (Егор) Андрианович03.01.1849 г.р.
Симанов Павел Андрианович17.12.1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симанов Кинтилиан Абрамович

Мать: не указана

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симанова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
03.01.1849

Сын: Симанов Георгий (Егор) Андрианович

Мать ребёнка: Симанова Матрона Алексеевна

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
17.12.1851

Сын: Симанов Павел Андрианович

Мать ребёнка: Симанова Матрона Алексеевна

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
01.04.1854

Дочь: (Симанова) Мария Андриановна

Мать ребёнка: Симанова Матрона Алексеевна

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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