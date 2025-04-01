Симанов Андриан Кинтилианович
мужской, родился Неизвестно, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецСиманов Кинтилиан АбрамовичОколо 1790 г.р.
Супруги
Симанова Матрона АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Симанов Георгий (Егор) Андрианович03.01.1849 г.р.
Симанов Павел Андрианович17.12.1851 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симанов Кинтилиан Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1849
Сын: Симанов Георгий (Егор) Андрианович
Мать ребёнка: Симанова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
17.12.1851
Сын: Симанов Павел Андрианович
Мать ребёнка: Симанова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1854
Дочь: (Симанова) Мария Андриановна
Мать ребёнка: Симанова Матрона Алексеевна
Смерть
Неизвестно