Шатских Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954
Отец: Карпенко Иван Исакович
Мать: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
13.02.?
Сын: Шатских Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Шатских Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатских Владимир
Рождение ребёнка
12.08.1972
Дочь: Фирцева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Шатских Владимир