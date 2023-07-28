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Шатских Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954

Отец: Карпенко Иван Исакович

Мать: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
13.02.?

Сын: Шатских Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Шатских Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатских Владимир

Рождение ребёнка
12.08.1972

Дочь: Фирцева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Шатских Владимир

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