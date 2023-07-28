Шатских Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.?
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.?
Отец: Шатских Владимир
Мать: Шатских Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатских Ева Юрьевна
Мать ребёнка: Шатских ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатских ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатских Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Шатских ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатских ?