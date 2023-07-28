Шатских Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатских Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.?

Отец: Шатских Владимир

Мать: Шатских Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатских Ева Юрьевна

Мать ребёнка: Шатских ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатских ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатских Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Шатских ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатских ?

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