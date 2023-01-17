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Тявин Тимофей Алексеевич
Тявин Тимофей Алексеевич
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Место рождения
Криволучье-Ивановка
, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
2015
Пол
Мужской
Отец
Тявин Алексей Владимирович
1986 г.р.
Мать
Тявина (Кулькова) Александра Ивановна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015
Отец:
Тявин Алексей Владимирович
Мать:
Тявина Александра Ивановна
Криволучье-Ивановка
, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
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