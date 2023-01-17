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Тявин Тимофей Алексеевич

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Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015

Отец: Тявин Алексей Владимирович

Мать: Тявина Александра Ивановна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
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