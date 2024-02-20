Пругло Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Дарья Даниловна

Пругло Дарья Даниловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.03.1900

Сын: Пругло Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Пругло Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
03.01.1905

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.04.1908

Сын: Пругло Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Пругло Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.03.1912

Сын: Пругло Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close