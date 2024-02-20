Пругло Дарья Даниловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1880
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.03.1900
Сын: Пругло Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.05.1902
Сын: Пругло Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.09.1904
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
03.01.1905
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.04.1908
Сын: Пругло Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.10.1909
Сын: Пругло Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.03.1912
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно