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Пругло Григорий Григорьевич

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

31.03.1900

Дата смерти

10.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1900

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Дарья Даниловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Пругло Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Пругло Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.11.1936

Сын: Пругло Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна

Харцызск, Донецкая, Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Мария Ивановна

Смерть
10.11.1965
Харцызск, Донецкая, Украина, Советский Союз
Похороны
Неизвестно
г.Харцызск
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