Пругло Григорий Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения31.03.1900
Дата смерти10.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.09.1929
Сын: Пругло Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.09.1929
Сын: Пругло Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.11.1936
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна
Харцызск, Донецкая, Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Мария Ивановна
Смерть
10.11.1965
Харцызск, Донецкая, Украина, Советский Союз
Похороны
Неизвестно
г.Харцызск