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Пругло Иван Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

28.09.1904

Дата смерти

30.09.1904

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Дарья Даниловна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
30.09.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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