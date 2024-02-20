Пругло Иван Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения28.09.1904
Дата смерти30.09.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
30.09.1904
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое