Gatzke Reinhold — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gatzke Reinhold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1910

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910

Отец: Gatzke Robert

Мать: Abraham Martha Alwine

Рождение ребёнка
04.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marks Alma

Рождение ребёнка
09.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marks Alma

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