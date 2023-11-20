Gatzke Reinhold
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910
Отец: Gatzke Robert
Мать: Abraham Martha Alwine
Рождение ребёнка
04.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marks Alma
Рождение ребёнка
09.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marks Alma