Шестак Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Шестак Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестак Галина Васильевна
Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестак Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно