Шестак Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Шестак Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович

Рождение ребёнка
1969

Сын: Шестак Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестак Галина Васильевна

Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестак Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Шестак Василий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестак Василий Данилович

Смерть
Неизвестно
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