Колле Михаил Христофрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Губанова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1919
Дочь: Коробова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно