Колле Михаил Христофрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колле Михаил Христофрович

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Место рождения

Бугас

Дата рождения

1878

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Губанова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.01.1919

Дочь: Коробова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колле Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колле Анастасия Дмитриевна

Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
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