Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федот Егорович
Отец ребёнка: Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Егорович
Отец ребёнка: Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Давыдович
Смерть
Неизвестно