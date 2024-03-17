Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Давыдович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Федот Егорович

Отец ребёнка: Егор Давыдович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Егор Давыдович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Егорович

Отец ребёнка: Егор Давыдович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Давыдович

Смерть
Неизвестно

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