Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1738
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>12.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <p... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Сын: Лунев/дыдаев Тимофей Наумов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Наум Петров
Рождение ребёнка
05.08.1740
Сын: Лунев/дыдаев Евстигней Наумов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Наум Петров
ЦИАМ 203-746-1947
Смерть
1743
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина