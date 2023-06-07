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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1738

Муж: Лунев/дыдаев Наум Петров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>12.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <p... Показать все
Рождение ребёнка
1738

Сын: Лунев/дыдаев Тимофей Наумов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Наум Петров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1740

Сын: Лунев/дыдаев Евстигней Наумов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Наум Петров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Смерть
1743
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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