Лунев/Дыдаев Наум Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Наум Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Лунев/дыдаев Петр Агапов

Мать: Мать Наум Петров

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ирина Наумова

Мать ребёнка: Мать Ирина Наумова

Бракосочетание
08.11.1738

Жена: Мария Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д.596 | <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>12.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <p... Показать все
Рождение ребёнка
1738

Сын: Лунев/дыдаев Тимофей Наумов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1740

Сын: Лунев/дыдаев Евстигней Наумов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Смерть
Неизвестно
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