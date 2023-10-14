Макерова (Бокова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1981
Отец: Боков Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.?
Сын: Макеров Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Макеров Сергей
Рождение ребёнка
07.10.?
Отец ребёнка: Макеров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макеров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макеров Сергей