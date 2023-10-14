Макерова (Бокова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макерова (Бокова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1981

Отец: Боков Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.?

Сын: Макеров Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Макеров Сергей

Рождение ребёнка
07.10.?

Сын: Макеров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Макеров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеров Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Макеров Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеров Сергей

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