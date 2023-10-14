Макеров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.?

Сын: Макеров Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Макерова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.?

Сын: Макеров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Макерова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеров Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Макерова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макерова Наталья Николаевна

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