Макеров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.?
Сын: Макеров Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Макерова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.?
Мать ребёнка: Макерова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макерова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно