Сюдин Ефрем Андреев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюдин Ефрем Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сюдин Андрей Яковлев1779 г.р.
Супруги
(Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова1815 г.р.
Дети
Ермошкина Прасковья Ефремова1844 г.р.
Макрида Ефремова1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сюдин Андрей Яковлев

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ермошкина Прасковья Ефремова

Мать ребёнка: (Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Макрида Ефремова

Мать ребёнка: (Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Рождение ребёнка
1855

Сын: Спдин Ларион Ефремов

Мать ребёнка: (Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Цыганова (Сюдина) Варвара Ефремова

Мать ребёнка: (Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Логин Ефремов

Мать ребёнка: (Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
Неизвестно

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