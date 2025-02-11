(Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

(Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Сюдин Ефрем Андреев1811 г.р.
Дети
Ермошкина Прасковья Ефремова1844 г.р.
Макрида Ефремова1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюдин Ефрем Андреев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ермошкина Прасковья Ефремова

Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Макрида Ефремова

Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Цыганова (Сюдина) Варвара Ефремова

Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Спдин Ларион Ефремов

Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Логин Ефремов

Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
Неизвестно

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