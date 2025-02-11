(Евгения Максимова) Ефимия Максимова / Евгения Максимова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Сюдин Ефрем Андреев1811 г.р.
Дети
Ермошкина Прасковья Ефремова1844 г.р.
Макрида Ефремова1849 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюдин Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ермошкина Прасковья Ефремова
Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Макрида Ефремова
Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Цыганова (Сюдина) Варвара Ефремова
Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Спдин Ларион Ефремов
Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Логин Ефремов
Отец ребёнка: Сюдин Ефрем Андреев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно