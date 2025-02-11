Костерин Кузьма Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер ?.01.1942 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
(Кошелева) Анна Осиповна05.11.1916 г.р.
Дети
Миронова (Кастерина) Валентина Кузьминечна26.06.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: (Кошелева) Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кошелева) Анна Осиповна
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Миронова (Кастерина) Валентина Кузьминечна
Мать ребёнка: (Кошелева) Анна Осиповна
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кошелева) Анна Осиповна
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
?.01.1942 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург