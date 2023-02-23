Костерин Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Миронова Валентина Кузьминечна
Мать ребёнка: Анна Осиповна
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Осиповна
Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Развод
Неизвестно
Жена: Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Осиповна
Смерть
Около ?.01.1942
под Ленинградом
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
под Ленинградом