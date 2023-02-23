Костерин Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерин Кузьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1938

Дочь: Миронова Валентина Кузьминечна

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Черкасское Вольский р-н Саратовская обл.
Развод
Неизвестно

Жена: Анна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Осиповна

Смерть
Около ?.01.1942
под Ленинградом
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
под Ленинградом
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