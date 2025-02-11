Костерин Кузьма Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Костерин Кузьма Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер ?.01.1942 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
(Кошелева) Анна Осиповна05.11.1916 г.р.
Дети
Миронова (Кастерина) Валентина Кузьминечна26.06.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Кошелева) Анна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кошелева) Анна Осиповна

Рождение ребёнка
26.06.1938

Дочь: Миронова (Кастерина) Валентина Кузьминечна

Мать ребёнка: (Кошелева) Анна Осиповна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
20.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кошелева) Анна Осиповна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
?.01.1942 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Причина смерти: На войне | под Ленинградом

Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

под Ленинградом

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