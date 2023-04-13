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Вербицкая Акилина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вербицкий Матвей Захарович

Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Вербицкий Василий Захарович

Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дядькина Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Вербицкий Исидор Захарович

Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1873

Дочь: Вера Захаровна

Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Безпалова Софья Захаровна

Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Захар Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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