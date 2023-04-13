Вербицкая Акилина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вербицкий Матвей Захарович
Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Вербицкий Василий Захарович
Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дядькина Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Вербицкий Исидор Захарович
Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1873
Дочь: Вера Захаровна
Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Безпалова Софья Захаровна
Отец ребёнка: Вербицкий Захар Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно